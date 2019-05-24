إصابة 13 شخصا في انفجار بمدينة ليون شرقي فرنسا

أعلن مكتب المدعي العام الفرنسي، الجمعة، إصابة 13 شخصا بجروح متفاوتة في انفجار وسط مدينة ليون شرقي البلاد.

ورجح مكتب المدعي العام في بيان، احتمالية أن يكون الانفجار الذي وقع في طريق مخصص للمشاة، ناجم عن طرد مفخخ، بحسب قناة "فرانس 24" المحلية.

وأضاف أن الشرطة تطالب المواطنين بالابتعاد عن مكان الانفجار.

من جانبه، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في كلمة نقلت مباشرة عبر فيسبوك، انفجار ليون بأنه "هجوم لم يوقع قتلى".

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة "بروغريس" المحلية إنه وفقا للمعلومات الأولى، انفجرت عبوة ناسفة في شارع "فيكتور هوغو" بمدينة ليون، عند حوالي الساعة 17:30 بالتوقيت المحلي.

وذكرت الصحيفة أن "عدد الجرحى كبير"، دون مزيد من التفاصيل.