زعيم المعارضة البريطانية يدعو لانتخابات برلمانية مبكرة عقب استقالة ماي

دعا زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربن، الجمعة، إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة في البلاد.

تصريحات "كوربن" جاءت عقب إعلان رئيسة الوزراء تيريزا ماي عزمها الاستقالة من زعامة حزب المحافظين الحاكم، في 7 يونيو/ حزيران المقبل، ومن ثم رئاسة الحكومة.

وقال "كوربن" على حسابه بموقع "تويتر": "أيا كان من سيكون زعيم حزب المحافظين الجديد، فعليه أن يدع الناس يقررون مستقبل بلادنا عبر انتخابات عامة".

وأضاف "حزب المحافظين فشل في إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما أخفق في تحسين حياة الناس، أو تلبية احتياجاتهم الأكثر إلحاحا".

وأشار إلى أن المحافظين فشلوا أيضا في "تقديم أي حلول للتحديات الأساسية التي تواجه بريطانيا"، دون مزيد من التفاصيل.

واعتبر "كوربن" أن ماي "كانت محقة في قرار الاستقالة".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت ماي في خطاب متلفز أنها ستستقيل من زعامة حزب المحافظين في 7 يونيو/حزيران المقبل، وأنها أبلغت الملكة إليزابيث أنها ستواصل مهامها كرئيسة وزراء حتى اختيار خلف لها.

وبرّرت "ماي" استقالتها بـ"الفشل" في تحقيق آمال وتطلعات الشعب البريطاني.

وجاءت خطوة "ماي" استجابة لضغوط حزبها الذي طالبها بالاستقالة، بعد فشلها في تنفيذ اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وكان من المقرر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/ آذار الماضي، لكن تم تمديد التاريخ إلى 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بسبب الأزمة السياسية في البلد حول اتفاق الخروج.