ميركل: عملت بشكل جيد مع ماي وأحترم قرارها بالاستقالة

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الجمعة، إنها تحترم قرار رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الاستقالة من رئاسة الحكومة وحزب المحافظين الحاكم.

وأضافت ميركل في تصريحات صحفية تعليقا على استقالة ماي "لقد عملت دائما بشكل جيد مع رئيسة الوزراء البريطانية، وأحترم قرارها".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت ماي تنحيها عن رئاستي الحكومة وحزب المحافظين، اعتبارا من 7 يونيو/ حزيران المقبل، تلبية لقرار الحزب الحاكم.

ولفتت ميركل إلى أن حكومتها ستواصل السعي لإقامة علاقة شراكة جيدة مع بريطانيا، بعيدا عن التطورات الداخلية التي تشهدها الأخيرة.

يشار أن استقالة ماي جاءت استجابة لضغوط حزبها، بعد فشلها في تنفيذ اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".