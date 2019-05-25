اعتداء على الجامع الكبير بمدينة هاغن الألمانية

اعتدى شخص مجهول على الجامع الكبير بمدينة هاغن الألمانية، حيث تسبب باشتعال الحريق فيه.



وقام الشخص المجهول بحدود الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي لألمانيا، بإضرام النار في حاويات النفايات أمام الجامع الذي يتبع جمعية "المجتمع الإسلامي"، ما تسبب باشتعال حريق ألحق أضرارا مادية بالجامع.



وقال رئيس جمعية الجامع الكبير بهاغن، عمر أورال، إن تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالجامع تظهر اقتراب شخص مجهول برفقة كلابه، من حاويات النفايات أمام الجامع، وإخراجه شيئا من جعبته.



وأضاف أن تسجيلات كاميرات المراقبة لا تظهر لحظة إضرامه النار في الحاويات، إلا أن النيران تبدأ بالاشتعال تزامنا مع تركه المكان.



وأشار "أورال" إلى وقوع أضرار مادية بالجامع ومحتوياته، دون وقوع أضرار بشرية.



وأعرب عن حزتهم إزاء وقوع حوادث كهذه، مؤكدا أن مثل هذه المحاولات لن تثنيهم عن طريقهم في العمل من أجل المجتمع الإسلامي في ألمانيا وأوروبا.



وعقب نشوب الحريق، أخلت السلطات الألمانية العائلات والأطفال القريبين من مكان الحادث، فيما فتحت الشرطة الألمانية تحقيقا حوله.