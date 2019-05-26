64 مليون ألماني يشاركون في اختيار ممثليهم بالبرلمان الأوروبي

شارك أكثر من 64 مليون ناخب في ألمانيا، الأحد، في اختيار ممثليهم بالبرلمان الأوروبي.

وأدلى الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بصوته في أحد مراكز الاقتراع في العاصمة برلين.

وبلغ عدد المشاركين الألمان في انتخاب البرلمان الأوروبي 64.7 مليون ناخب، فيما يتنافس 380 مرشحا من 41 حزبا على 69 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان الأوروبي البالغ عددها 751 مقعدا.

وتوافد الناخبون في 21 دولة بالاتحاد الأوروبي، اليوم، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وبدأت عملية التصويت في معظم البلدان عند الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي، واستمرت حتى الساعة 16:00.

ومن المنتظر أن يتم إعلان النتائج غير الرسمية، عقب إغلاق صناديق الاقتراع بساعات قليلة في وقت لاحق اليوم.

وانطلقت عملية الاقتراع في انتخابات البرلمان الأوروبي يوم 23 مايو/أيار الجاري، في بريطانيا وهولندا، وفي اليوم التالي في جمهورية تشيكيا وأيرلندا.

فيما جرى السبت، التصويت في سلوفاكيا ومالطا وليتوانيا.

والأحد، يجرى التصويت في كل من ألمانيا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وكرواتيا وإسبانيا والسويد وإيطاليا ولاتفيا ولوكسمبورغ والمجر وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفينيا واليونان وإدارة قبرص الرومية.

ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج الرسمية للانتخابات في عموم بلدان الاتحاد الأوروبي في 31 مايو/ أيار الحالي.

والبرلمان الأوروبي هو مؤسسة برلمانية منتخبة (751 نائبا) بطريقة مباشرة تتبع الاتحاد الأوروبي، ويشكل البرلمان مع مجلس الاتحاد الأوروبي، السلطة التشريعية للاتحاد، الذي يضم 28 دولة.