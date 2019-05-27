رئيس الوزراء اليوناني يخسر في انتخابات البرلمان الأوروبي

صرح رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، الأحد، أنه سيطلب من رئيس البلاد إعلان انتخابات مبكرة عامة، على خلفية نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي التي مني فيها حزبه بهزيمة أمام المعارضة بفارق كبير.

جاء ذلك في كلمة ألقاها تسيبراس، في مقر تحالف سيريزا اليساري الذي يتزعمه، بالعاصمة أثينا، تحدث فيها عن الانتخابات المحلية في البلاد وانتخابات البرلمان الأوروبي.

وأوضح رئيس الوزراء اليوناني أن نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي (في بلاده) كانت خلاف التوقعات، قائلا "تجاهل النتائج أسلوب لا يليق بي".

وشدد تسيبراس أنه لن يتوان عن النضال مضيفا "عقب الجولة الثانية من الانتخابات المحلية، سأطلب من رئيس البلاد إعلان انتخابات عامة مبكرة".

وبهذا من المتوقع أن تشهد اليونان انتخابات عامة مبكرة في يونيو/ حزيران المقبل، فيما كان من المقرر أن تعقد في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الحالي.

وانطلقت عملية الاقتراع في انتخابات البرلمان الأوروبي يوم 23 مايو/آيار الجاري.

ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج الرسمية للانتخابات في عموم بلدان الاتحاد الأوروبي في 31 مايو/ أيار الحالي.

والبرلمان الأوروبي هو مؤسسة برلمانية منتخبة (751 نائبا) بطريقة مباشرة تتبع الاتحاد الأوروبي، ويشكل البرلمان مع مجلس الاتحاد الأوروبي، السلطة التشريعية للاتحاد، الذي يضم 28 دولة.