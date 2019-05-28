على وقع الإضرابات العمالية.. إلغاء عشرات الرحلات الجوية في مطارات هولندا

ألغيت عشرات الرحلات الجوية، الثلاثاء، في أكبر مطارات هولندا إثر إضراب لعمال النقل العام.

وكانت نقابة عمال القطارات الهولندية، دعت إلى إضراب جزئي، الثلاثاء، لضمان استحقاقات تقاعدية أفضل، وللدعوة إلى تثبيت سن التقاعد في البلاد عند 66 عاما.

وتابعت: "تعمل اليوم 4 قطارات في الساعة فقط، بدلا من 25 قطارا عادة".

وتسبب الإضراب في ازدحام على الطرقات إلى المطار؛ ما أدى إلى تعثر وصول الركاب إليه.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن المتحدثة باسم إدارة مطار "شيبول أمستردام"، مادلون فان دير هوف، قولها: "لقد ألغت عدة شركات طيران رحلاتها".

وشركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية "كيه إل إم"، وشركتا الرحلات منخفضة التكاليف "رايان إير"، و"إيزي جيت"، ضمن عدة شركات ألغت إجمالا نحو 80 رحلة، فيما تم تأجيل رحلات أخرى، بحسب المصدر نفسه.

وأضافت هوف، أن "حركة القطارات بين شيبول وأمستردام محدودة للغاية".

من جهتها، قدمت شركة "كيه إل إم" للركاب، خيار تغيير حجوزاتهم مجانا، لتجنب تداعيات الإضراب.

كما تخطط أكبر نقابة للعمال في البلاد، لإضراب قصير في صفوف موظفي الأمن والنظافة بمطار "شيبول"، الأربعاء.

كما توقفت خدمات النقل العام في عموم البلاد، جراء إضراب نفذه آلاف العاملين في قطاع النقل العام

يأتي الإضراب لمدة يوم واحد، استجابة لدعوة أطلقها اتحاد النقابات العمالية الهولندية (FNV).

وذكر مصادر صحفية، أن نظام النقل العام (يشمل الحافلات والقطارات وعربات الترام والعبارات)، توقف في جميع أنحاء البلاد بسبب الإضراب.

وأوضحت المصادر أن بعض المدارس أجلت الامتحانات، المقرر إجراؤها الثلاثاء، في حين أمضى بعض الطلاب ليلتهم الماضية في المدرسة لتجنب التأخر في الامتحان.

كما أجبر توقف خدمات النقل العام، العاملين في قطاعات أخرى ممن لا يمتلكون سيارات خاصة، للعمل من البيت أو أخذ إجازة.

وعزا اتحاد النقابات العمالية الهولندية، في بيان، الإضراب إلى عدم التوصل إلى اتفاق لتحسين قانون التقاعد، ودخول المفاوضات بين النقابة والحكومة وأرباب العمل نهاية العام الماضي، طريق مغلق.

وقال البيان، إلى تنفيذ العاملين في قطاعات أخرى غدا إضرابا ليوم واحد أيضا.