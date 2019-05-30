المجر.. غرق عبارة سياحية في نهر الدانوب

اصطدمت عبارة سياحية كان على متنها 34 شخصًا، بعبارة أخرى في نهر الدانوب بالمجر، ما تسبب بانقلابها وغرق بعض الركاب.

وذكرت وسائل إعلام مجرية أن ركاب العبارة من السياح الكوريين الجنوبيين وأنه تم إنقاذ عدد منهم فيما لا يزال آخرون في عداد المفقودين، وتعمل فرق الإنقاذ والإطفاء على إنقاذهم.

وكالة الأنباء المجرية (MTI) ذكرت أن أعمال الإنقاذ لا تزال مستمرة للعثور على المفقودين.

ولاحقاً تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثث 7 من المفقودين، والجهود ما زالت مستمرة للوصول إلى بقية المفقودين.

ونهر الدانوب هو أهم أنهار المجر، الذي يقسم البلاد إلى جزئين غربي وشرقي. ومن الأنهار المهمة الأخرى: نهر تيزا ونهر درافا.

وتشكل المجر مقصداً للسائحين الباحثين على الآثار الفنية والهندسية والمعمارية التاريخية والموجودة في مختلف مدنها وبلداتها التي تزخر بالارث الثقافي والفني الحضاري.