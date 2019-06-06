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محكمة ألمانية تقضي بالسجن مدى الحياة على ممرض قتل 85 مريضا

وكالات
اسطنبول
نشر في 06.06.2019 13:23
محكمة ألمانية تقضي بالسجن مدى الحياة على ممرض قتل 85 مريضا

قضت المحكمة الإقليمية بمدينة أولدنبورج بالسجن مدى الحياة ضد الممرض السابق نيلس هوجل وأدانته بتهمة قتل في 85 مريضا.

يذكر أن هوجل قتل ضحاياه بالحقن في الفترة بين عامي 2000 و2005 في مستشفيات بمدينتي أولندبورج ودلمنهورست في ولاية سكسونيا السفلى شمالي ألمانيا.

واعترف هوجل نفسه بارتكاب 43 جريمة قتل.

ومن جانبه قال زباستيان بورمان كبير القضاة بالمحكمة اليوم، إن هذه الجرائم حطمت كل الحدود.

يشار إلى أنه تم رفع دعوى ضد هوجل على خلفية اتهامات بالقتل في مائة حالة، وبذلك تكون المحكمة أعلنت براءته في 15 حالة منها، بعد إثبات إدانته في 85 حالة.

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