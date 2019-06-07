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جرحى في انفجار ضخم وسط السويد

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 07.06.2019 12:34
فرق الإنقاذ في مكان الانفجار (الفرنسية) فرق الإنقاذ في مكان الانفجار (الفرنسية)

وقع انفجار عنيف يوم الجمعة في وسط مدينة لينشوبينغ Linköping، على بعد 174 كم جنوب العاصمة السويدية ستوكهولم، وتحدثت الأخبار عن نقل 19 شخصًا إلى المستشفى، وفق ما نقلت وكالة تاس الروسية.

وقالت الشرطة إنها تلقت رسالة عن انفجار مدوي في شارع همنجاتان Hamngatan: "وصلنا إلى هناك ورأينا أن شيئًا ما قد انفجر"، على ما أوضح الناطق باسم الشرطة أوسا ويلسوند.

ووقع الانفجار بالقرب من المباني التي تقع فيها العديد من الشركات والشقق السكنية وتسبب بتكسير النوافذ. "إننا نعمل حاليًا على تأمين مكان الحادث والتحقق مما إذا كان هناك أي جرحى"، أوضح ويلسوند.

وقد أرسلت إلى مكان الانفجار 14 سيارة إسعاف.

هذا ولا يزال سبب الانفجار مجهولا.

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