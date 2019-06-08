رسائل عنصرية تثير قلق أتراك في "كولونيا" الألمانية

تلقى مواطنون أتراك في مدينة كولونيا الألمانية رسائل تهديد عنصرية عليها رموز صليب معقوف وقنبلة نووية، ما أثار قلقًا بين أفراد الجالية.

ووضع مجهولون الرسائل في صناديق بريد تابعة لأتراك في شارع كيوب الذي شهد تفجيرًا قبل 15 عامًا، ويعيش فيه الأتراك بكثافة.

ومما جاء في الرسائل: "أنتم مثل اليهود.. غادروا ألمانيا أيها المسلمون.. قريبًا ستبدأ هجمات ضدكم".

وقالت رئيسة جمعية الحرفيين في شارع كيوب التابع لحي مولهايم، ميرال شاهين، للأناضول، إنهم كانوا يستعدون لتنظيم مراسم بمناسبة الذكرى السنوية الـ 15 للتفجير.

وأكّدت شاهين أنهم لا يعلمون ما إذا كانت هذه الرسائل العنصرية متعلقة بتلك المراسم أم لا.

ووفقًا لشاهين، جاء في الرسائل أيضًا: "أنتم المسلمون لم تحبونا أبدًا.. إنكم تكرهوننا ونحن ندرك ذلك.. سنلقي القنابل ونقتلكم.. أنتم مثل اليهود".

وأشارت إلى أن الشرطة الألمانية جمعت الرسائل التي وضعت بهدف تخويف وترويع الناس.

وكانت الخلية النازية الإرهابية المتطرفة (NSU) ارتكبت جرائم عنصرية بين عامي 2000 و2007 في ألمانيا، وخططت لعملية قتل جماعي عبر تفجير في شارع كيوب.

التفجير الذي نفذته (NSU) في 9 حزيران/ يونيو 2004 بقنبلة وزنها 5.5 كيلوغرامات، أسفر عن إصابة 22 شخصًا، بينهم 6 أصيبوا بجروح بليغة.