اليونان تدين إحراق سيارتين دبلوماسيتين لتركيا في سلانيك

أدانت وزارة الخارجية اليونانية، الإثنين، إضرام النار بسيارتين دبلوماسيتين تركيتين في مدينة سلانيك (سالونيك).

وذكر بيان صادر عن الوزارة "ندين بأشدة العبارات، إضرام النار اليوم بسيارتين دبلوماسيتين تركيتين إحداهما للقنصلية العامة التركية في سيلانيك، والأخرى لموظف تركي في بنك البحر الأسود للتجارة والتنمية في سيلانيك".

ووصف البيان عملية الاعتداء على السيارتين الدبلوماسيتين بغير المقبولة وغير المسؤولة.

وشدد أن مثل هذه العمليات لن تحقق أهدافها، مؤكدا أن السلطات اليونانية ستحاسب الفاعلين أمام القضاء.

وصباح الإثنين، أضرمت النيران بسيارة دبلوماسية تركية، وهي سيارة الملحق التجاري التركي في سلانيك، سركان بورالي، حينما كانت مركونة أمام منزله.

وبعد هذه الواقعة بلحظات أضرمت النار بسيارة موظف لدى بنك البحر الأسود للتجارة والتنمية، في محطة وقود تبعد مسافة كيلو متر واحد عن سيارة الملحق التجاري التركي.

وأدت النيران إلى أضرار طفيفة بالسيارات المجاورة للسيارتين التركيتين اللتين احترقتا بشكل كامل رغم تدخل طواقم الإطفاء.