ميركل تؤكد رفضها لإقامة دولة كردية في العراق

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأربعاء، موقفها الرافض لإنشاء دولة كردية مستقلة في العراق.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها ميركل للصحفيين، خلال زيارتها لأحد المدارس في مدينة "غوسلار"، وسط ألمانيا.

وقالت: "لا أعتقد أن إقامة دولة كردية سيجلب السلام للمنطقة"، داعية إلى "تقديم شروط عادلة على أكراد العراق"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يشار أن الحكومة الألمانية عارضت استفتاء انفصال إقليم شمال العراق عن بغداد، الذي أجري في 25 سبتمبر/أيلول 2017.

وتمحور الاستفتاء المذكور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، بشأن إن كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق أم لا.

وقد لقي وقتها معارضة الحكومة المركزية في بغداد، إضافةً إلى العديد من دول المنطقة وعلى رأسها تركيا التي أعلنت دعمها وحدة الأراضي العراقية