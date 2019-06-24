تحطم طائرتين للجيش الألماني بعد اصطدامهما في الجو

تحطمت طائرتان حربيتان من نوع يوروفايتر تابعتان للجيش الالماني بعد اصطدامهما ببعض في الجو في شمال البلاد، بحسب ما أعلن الجيش الالماني الاثنين.

وأوضح متحدث عسكري الماني أن "الطيارين تمكنا من القفز" من الطائرتين قبل تحطمهما على الارض. وعثر على أحدهما حيا في حين لايزال رجال الانقاذ يبحثون عن الآخر.

واصطدمت الطائرتان ببعضهما بعضا عند تحليقهما الاثنين نحو الساعة 12,00 ت غ قبل ان تتحطما قرب بحيرة مورتز في مقاطعة ميكليمبورغ-بوميرانيا الغربية.

وأظهرت أشرطة فيديو لوسائل اعلام محلية عمودي دخان يتصاعدان في منطقة غابية يبعد احدهما عن الاخر عدة كيلومترات.

ويورفايتر التي دخلت الخدمة في 2004 هي طائرة قتال بمحركين تصنعها المانيا والمملكة المتحدة واسبانيا وايطاليا بشكل مشترك.