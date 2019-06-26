ماي: بريطانيا ترغب في محاسبة المسؤولين عن قتل خاشقجي

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الأربعاء، إن بلادها ترغب في محاسبة المسؤولين عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية الرياض بإسطنبول.

جاء ذلك في كلمة لها أمام البرلمان، أعلنت فيها متابعة التحقيق في القضية عن كثب، داعية أن يتم وفق المعايير القانونية المعترف بها دوليًا.

وأضافت ماي، أن بلادها تنتظر من السعودية اتخاذ إجراءات تضمن عدم تكرار الانتهاكات للقوانين الدولية، بحسب ما نقله موقع قناة "يورونيوز".

والأربعاء، أعلنت أغنيس كالامارد، المقررة الأممية المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، تحميل "مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى"، مسؤولية قتل خاشقجي.

جاء ذلك في إفادة قدمتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، خلال جلسته الـ41، في جنيف السويسرية؛ حول تقرير نشرته الأسبوع الماضي؛ أكدت فيه ضرورة أن يشمل التحقيق ولي عهد المملكة محمد بن سلمان.

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.