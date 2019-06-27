جريحان بإطلاق نار أمام مسجد في بريست شمال غرب فرنسا

أعلنت الشرطة الفرنسية قيام مسلح بإطلاق أعيرة نارية أمام مسجد في مدينة بريست، شمال غرب فرنسا الخميس، مشيرة إلى اصابة شخصين بجروح غير خطرة.

ووقع الحادث بعيد الساعة 16,00 (14:00 ت غ) خارج المسجد.

ونقلت شبكة يورو نيوز عن المدعي العام في بريست، جان فيليب ريكابي، قوله إن المسلح أطلق النار أثناء مغادرة المصلين المسجد في منطقة بونتانزين شمالي بريست.

وقال ريبابي إنه لم يتضح على الفور ما إذا كان إطلاق النار كان لدوافع دينية أو لدوافع أخرى غير معروفة.

وذكرت محطة "فرانس 3" التلفزيونية العامة أن المسلح لا زال طليقاً.