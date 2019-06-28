الحكومة الفرنسية تعلن إغلاق 4 آلاف مدرسة بسبب موجة الحر التي تجتاح البلاد

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، الجمعة، أنه تم إغلاق 4 آلاف مدرسة بسبب موجة الحر الشديدة وغير الطبيعية التي تجتاح البلاد.

وقال فيليب، بعد الاجتماع الوزاري حول الحرارة، "لقد أتحنا الفرصة لمديري المدارس ورؤساء البلديات لاتخاذ الإجراءات التي تتعلق بإغلاق المدارس، أعتقد أن 4 آلاف مدرسة مغلقة اليوم، أو توفر استقبالا مناسبا للعائلات".

وأشار إلى شدة حرارة الصيف المبكرة هذا العام، قائلا إنه "لأول مرة في وقت مبكر من بداية الصيف، ترتفع درجات الحرارة بهذا الشكل الكبير".

ولفت إلى أن "4 مناطق أعلنت بالفعل أعلى مستوى من مخاطر الأرصاد الجوية".

وحث رئيس الوزراء المواطنين على الانتباه إلى صحتهم وصحة أقاربهم وجيرانهم، فضلا عن مراعاة التوصيات من أجل تحمل الحرارة بسهولة أكبر.

وتوفي ثلاثة أشخاص في إيطاليا، ولم ترد تفاصيل، ,وقد وضعت السلطات المستوى "الأحمر" (الأعلى) لتهديدات الطقس في 16 مدينة، بما في ذلك روما وميلانو ونابولي وتورينو والبندقية وبولونيا وفلورنسا.

ويوصي الأطباء بالبقاء في منازلهم في أوج النهار وشرب المزيد من الماء.

ولقي 3 أشخاص مصرعهم على شاطئ لوهافر في فرنسا بعد محاولتهم السباحة في الماء، حيث توفي رجلان يبلغان من العمر 70 و75 عاما، فضلا عن امرأة تبلغ من العمر 62 عاما .