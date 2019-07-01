مجلس المسلمين المركزي في ألمانيا يعلن منحه جوائز الشجاعة المدنية

يمنح المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، لأول مرة، جائزة دولية للشجاعة المدنية تحمل اسم السيدة المصرية "مروة الشربيني" بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة على مقتلها في محكمة مدينة دريسدن الألمانية.

وأعلن رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، أيمن مازيك، أن الجائزة الأولى سيتم منحها لفريدة كنج تركية الأصل/ والتي تعرضت عائلتها لهجوم عنصري أدى إلى وفاة 5 أفراد من عائلتها بمدينة زولينجن الألمانية قبل 26 عاما.

وأضاف مازيك، أن الجائزة الثانية سيتم منحها لفريد أحمد من مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية، حيث فقد زوجته في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش في مارس الماضي، وأدى لمقتل 51 شخصا.

وأوضح مازيك، أن الجائزة ستمنح لكنج وأحمد، لأنهما أظهرا التسامح والسلام رغم فقدانهما لأشخاص أعزاء في حوادث عنصرية وكراهية معادية للمسلمين.

وأشار مازيك إلى أنه من المحتمل إقامة حفل التكريم نهاية هذا العام.

يذكر أن مروة الشربيني قُتلت طعنا داخل محكمة دريسدن على يد المدعى عليه، الذي كانت تقاضيه بتهمة توجيه إهانات عنصرية لها، في يوليو/ تموز عام 2009.