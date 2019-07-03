بروكسل.. فلم وثائقي يسلط الضوء على شبكة علاقات تنظيم غولن الإرهابي

بدأ في العاصمة البلجيكية بروكسل، الأربعاء، عرض فلم وثائقي يحمل اسم "The Network" (الشبكة) الذي يسلط الضوء على شبكة علاقات تنظيم "غولن" الإرهابي، والتهديدات التي يشكلها على المجتمع الدولي.

وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن تركيا سوف تواصل الكشف عن الجانب المظلم والدموي لتنظيم "غولن" أمام العالم أجمع.

وأضاف ألطون، أن الفلم الوثائقي، الذي أعدته قناة "تي أر تي وورلد" (TRT World) التلفزيونية التركية الناطقة بالإنجليزية، بدأ عرضه لأول مرة، الأربعاء، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأشار إلى أن الفلم يميط اللثام عن الخفايا السرية لهذا التنظيم الإرهابي الخبيث، والأقنعة التي تستتر خلفه خارج البلاد، ويسلط الضوء على التهديدات التي يمثلها تنظيم "غولن" بالنسبة إلى المجتمع الدولي.

ولفت ألطون، إلى أن الفلم الوثائقي سوف يتم عرضه في جميع البلدان التي تشهد نشاطًا للتنظيم والواقعة تحت تهديداته مثل فرنسا وبريطانيا وشمال مقدونيا وألمانيا والبوسنة والهرسك وألبانيا وكازاخستان والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا وقيرغيزيا وإيطاليا وكوسوفا.

وأوضح أن عرض الوثائقي سوف يتم في باريس ولندن في 8 يوليو/ تموز، وسكوبية في 9 يوليو/ تموز، وبرلين 10 يوليو، وسراييفو وتيرانا في 11 يوليو، وفي شكودرا ونور سلطان ونيويورك في 11 يوليو، وجوهانسبرغ 12 يوليو، وبيشكك 13 يوليو، وروما وبريشتينا 14 يوليو، وميلانو 15 يوليو الجاري.