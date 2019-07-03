محكمة إيطالية تقضي بالإفراج عن قبطانة سفينة "سي ووتش"

ألغت محكمة إيطالية فرض إقامة جبرية على كارولا ريكيت قبطانة سفينة "سي ووتش"، التي تم توقيفها في إيطاليا السبت الماضي لأنها رست عنوة بسفينتها التي كانت تحمل على متنها 40 مهاجرا في ميناء لامبيدوزا في صقلية.

وأعلنت قاضية إيطالية الثلاثاء أن الألمانية كارولا ريكيت قبطانة سفينة إنقاذ المهاجرين، لم تنتهك القانون باختراق حظر بحري في إيطاليا مؤكدة أنها كانت تقوم بواجبها في إنقاذ حياة المهاجرين عندما أدخلتهم إلى الميناء بعد إنقاذهم.

وأمرت القاضية أليساندرا فيلا بإلغاء الإقامة الجبرية المفروضة على الألمانية راكيتا (31 عاما) منذ يوم السبت بسبب عدم امتثالها لأوامر الجيش الإيطالي ورسوها بالسفينة في ميناء لامبيدوزا.

وكانت راكيتا معرضة لعقوبة سجن تصل مدتها إلى عشر سنوات، إذا وُجهت إليها اتهامات بتعريض حياة أربعة عناصر شرطة للخطر بعد اصطدامها بزورق تابع للشرطة أثناء رسوها بسفينة الإنقاذ (سي-ووتش) وعلى متنها 41 مهاجرا أفريقيا.

لكنها ربما تواجه تهما متفرقة أخرى منها دعم الهجرة غير الشرعية.

وقالت القاضية إنه لن يتم توجيه أي تهم إلى القبطان في واقعة اصطدام السفينة بزورق الدورية.

وسارع وزير الخارجية الإيطالي ماتيو سالفيني، الذي قاد حملة لمنع اللاجئين من الوصول إلى الموانئ الإيطالية للتنديد بهذا الحكم.

وذكر في بيان "أنا ساخط ومستاء لكنني لن أستسلم"، مضيفا أنه كان يتوقع إجراء أكثر حزما من النظام القضائي الإيطالي.

وتعهد سالفيني بطرد راكيتا من البلاد في أقرب وقت ممكن.