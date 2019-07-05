إيطاليا.. أربعة نمور سيرك تفتك بمدربها

فتكت أربعة نمور سيرك بمدربها خلال إحدى جلسات التدريب في سيرك أورفي، بتريغانو الواقعة في بوليا جنوبي إيطاليا.

وهاجم أحد النمور مدرب النمور والأسود "إيتوري ويبر" (61 عاماً) أثناء التدريب قبل انضمام ثلاثة نمور أخرى إليه.

وذكرت وسائل إعلامية إيطالية أن النمور الأربعة ظلت تلعب بالجثة لعدة دقائق قبل أن يتدخل العاملون بالسيرك والمسعفون.

تأتي الواقعة في ظل جدل تشهده دول عدة في العالم حول حظر استخدام الحيوانات بالسيرك. وقد حظرت 20 دولة أوروبية استخدام الحيوانات في السيرك.

وقد هاجمت مجموعة من النمور في سيرك جنوب إيطاليا مدربها المخضرم خلال التدريبات وقتلته، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إيطالية اليوم الجمعة.