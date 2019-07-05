مجهولون يمزقون نسخة من المصحف ويلقون بصفحاتها في مرحاض مسجد بألمانيا

أعلن الأمن الألماني، الجمعة، تعرض مسجد في بلدة "شلسفيغ" التابعة لولاية "شليسفيغ هولشتاين"، شمالي البلاد، لاعتداء من قبل مجهولين.

وذكرت مديرية أمن مدينة "فلنسبورغ" التابعة للولاية، في بيان، أن مسجد "أُويس القَرني" الذي يتولى إدارته الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية (ديتيب)، تعرض الأربعاء، لاعتداء.

وأوضح البيان أن مجهولين دخلوا المسجد، ومزقوا صفحات نسخة من القرآن الكريم، وألقوا بها في المرحاض، وكسروا الصنابير وألحقوا أضرارا أخرى بالمسجد.

من جانبها، أعلنت الشرطة، في بيان، أنها فتحت تحقيقا للكشف عن ملابسات الاعتداء، وطلبت المساعدة من سكان البلدة للقبض على الفاعلين.

وفي يونيو/ حزيران 2019، تعرض مسجدان في مدينتي بريمن وكاسل الألمانيتين، لاعتداءات أيضا.

ففي مدينة كاسل بولاية هسن، تعرض المسجد المركزي التابع للاتحاد الإسلامي التركي في أوروبا "ديتيب"، لاعتداء نفذه مجهولون.

وتمثلت الاعتداءات برشق أحد المسجدين بالحجارة وتحطيم نوافذه، فيما جرى تمزيق 50 نسخة من القرآن الكريم، ورمي بعضها في المراحيض في المسجد الثاني.