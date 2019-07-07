فرنسا قلقة من القرار الإيراني تخصيب اليورانيوم فوق الحدود المتفق عليها

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، عن قلقه الشديد إزاء القرار الإيراني تخصيب اليورانيوم فوق الحدود المتفق عليها في فيينا عام 2015، واصفا الخطوة بأنها "انتهاك" للاتفاقية.

وذكرت قناة "فرانس 24" المحلية أن "الرئيس الفرنسي كرر الموعد النهائي، وهو 15 يوليو/ تموز، لاستئناف الحوار بين الطرفين"، دون توضيح ما سيحدث بعد ذلك التاريخ.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية رفع معدل تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.6% وإلى ما يصل إلى 5%".

وأشار إلى أن "إيران مستعدة تماما لتخصيب اليورانيوم لأي مستوى وبأي كمية".

وأمهلت طهران في 8 مايو/ أيار الماضي، الدول الأوروبية المشاركة بالاتفاق (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، 60 يوماً للوفاء بتعهداتها تجاه إيران بموجب الصفقة.

كما أمهلتها، لإيجاد آلية للتبادل التجاري ونظم المدفوعات الدولية، في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة ضد طهران.

وفي مايو/ أيار 2018، انسحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية دخلت حيز النفاذ على دفعات اعتبارا من أغسطس/ آب 2018.