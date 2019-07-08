الرئيس الأوكراني يدعو بوتين للقاء يجمع قادة آخرين وموسكو تدرس الأمر

أعرب الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي الاثنين عن استعداده للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين لإجراء مباحثات معه، كما طلب من القادة الغربيين التوسط بينهما.

وقال زيلينسكي في كلمة عبر الفيديو "الآن أود أن أوجه كلامي الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هل نحن بحاجة لأن نتحدث ؟ نعم. فلنقم بذلك".

وفي حال حصول هذا اللقاء بين زيلينسكي وبوتين سيكون الاتصال الأول بينهما.

ودعا الممثل الكوميدي السابق الذي انتخب بفارق كبير رئيسا لأوكرانيا في نيسان/ابريل الماضي، الى أن يكون اللقاء مع بوتين بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقادة غربيين آخرين.

واقترح مناقشة ملف شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا والنزاع في شرق اوكرانيا حيث تقاتل القوات الأوكرانية انفصاليين مدعومين من روسيا.

وكان زيلينسكي قال في خطاب تنصيبه في ايار/مايو إنّ انهاء الحرب في شرق البلاد وإعادة القرم في أولويات اهتماماته.

ولم يلتق زيلينسكي ببوتين حتى الآن. وكان بوتين قال سابقا إن اعتبار زيلينسكي ممثل جيد لا يعني أنه سيكون رئيسا جيدا.

وقال زيلينسكي "فلنناقش لمن هي القرم ومن هو غير متواجد في منطقة الدونباس".

وفي حزيران/يونيو، قال الرئيس إيمانويل ماكرون إنّ عقد مباحثات جديدة قد يكون ممكنا بمشاركة الدول نفسها.

لكنّ زيلينسكي اقترح أن تضم المباحثات الجديدة الولايات المتحدة وبريطانيا الداعمتين الكبيرتين لكييف.

وقال زيلينسكي "اقترح التشكيل التالي للمباحثات: أنا وانت (بوتين) والرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون". ومن المقرر أن تغادر ماي منصبها في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأكّد "نحن لا نغيّر أو نسقط أي صيغ دبلوماسية".

وقالت موسكو إنها غير مستعدة للتعليق فورا على احتمال إجراء المباحثات، معتبرة اقتراح زيلينسكي "صيغة جديدة تماما".

وقال المتحدث باسم الكرملين للصحافيين الاثنين "أولا نحن بحاجة لفهم إذا كانت هناك احتمالات لعقد هذا اللقاء".

وتابع "هذه مبادرة جديدة. بالتأكيد سيتم دراستها لكن راهنا لا استطيع التعبير عن أي ردة فعل".