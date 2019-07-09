إخلاء مركز إسلامي في مدينة كولونيا للاشتباه بوجود قنبلة

أخلت الشرطة الألمانية، اليوم، مركز الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية (ديتيب) في مدينة كولونيا، وهو يضم أكبر مساجد البلاد، بعد تلقيها بلاغًا بوجود قنبلة فيه.

وذكرت مصادر في المركز أنهم تلقوا رسالة عبر البريد الإلكتروني من منظمة يمنية تدعى Volsfront تشير إلى زرع قنبلة في مركز الاتحاد.

وأوضحت المصادر ان إدارة المسجد أبلغت الشرطة بالأمر، ما دفع الأخيرة لإخلاء المركز الذي يضم مسجد "كولونيا المركزي"، وإغلاق الشوارع المؤدية إليه للتحقق من صحة التهديد.



وشهدت ألمانيا في السنوات الأخيرة تصاعدًا لظاهرة "الإسلاموفوبيا" بسبب الآلة الدعائية للحركات والأحزاب اليمينية المتطرفة بالبلاد.

فقد وثقت الشرطة الألمانية، العام الماضي، أكثر من 800 جريمة كراهية ضد المسلمين، تضمنت شتائم لفظية ورسائل تهديد، واعتداءات بدنية، إضافة إلى ارتكاب هجمات ضد المساجد.

وتضم ألمانيا البالغ عدد سكانها 81 مليون شخص، ثاني أكبر عدد من السكان المسلمين في أوروبا الغربية بعد فرنسا، بواقع 4.7 مليون مسلم، بينهم 3 مليون من أصل تركي.