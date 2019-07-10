سفير لندن بواشنطن يعلن استقالته على خلفية انتقاده ترامب

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الأربعاء، استقالة سفيرها لدى واشنطن، كيم داروتش، على خلفية انتقاداته للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جاء ذلك غداة انتقادات لاذعة وجهها ترامب عبر منصة "تويتر" للسفير البريطاني الذي وصف الأول بأنه "غير مؤهل" وتوقع "نهاية مخزية له"، كما أظهرت تسريبات.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن الخارجية البريطانية إعلانها استقالة "داروتش" بعد أيام من انتقاده ترامب.

وقال السفير البريطاني في رسالة، الأربعاء، إنه رغم أن ولايته ستنتهي نهاية هذا العام، لكنه يرى أنه "في ظل الظروف الراهنة يبقى السماح بتعيين سفير جديد هو المسار المسؤول".

كما أعرب عن امتنانه لجميع الأشخاص في الولايات المتحدة وبريطانيا ممن قدموا له دعمهم خلال هذه الأيام العصيبة.

وأعربت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، عن أسفها حيال استقالة داروتش، وفق الوكالة نفسها.

والسبت، نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مراسلات دبلوماسية سرية مسربة بطريقة غير معروفة بعثها سفير لندن لدى واشنطن لحكومته، وأكد "صحتها" مسؤول بريطاني لموقع "سي إن إن" الأمريكي.

وبدأت الخارجية البريطانية، الأحد، تحقيقًا في تسريب المراسلات التي وصف فيها داروتش ترامب بـ"عديم الكفاءة"، وأنه "غير مؤهل"، وتوقع نهاية "مخزية" لولايته، مرجحا إعادة انتخابه رغم ذلك.

وأمس هاجم ترامب عبر تويتر السفير البريطاني، واصفًا إياه بـ "السفير الأحمق الذي فرضته بريطانيا على الولايات المتحدة. وهو شخص لسنا سعيدين به، إنه فتى غبي جدا".

وأضاف ترامب متابعًا هجومه ضد داروتش: "أنا لا أعرف السفير لكن قيل لي إنه أحمق متعجرف. أخبروه أن الولايات المتحدة لديها أفضل اقتصاد وجيش في العالم".