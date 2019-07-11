بريطانيا ترفع حالة أمن سفنها المارة بمياه الخليج إلى أعلى مستوى

أعلنت بريطانيا، الخميس، رفع مستوى الأمن الملاحي لسفنها التي تمر قبالة المياه الإيرانية في الخليج إلى أعلى مستوى، وفق إعلام محلي.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن وزارة النقل البريطانية رفعت رمز الحماية للناقلات التجارية والسفن الأخرى إلى الدرجة الثالثة "أي المستوى الحرج" في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء.

ويعني ذلك أنه يُنصح السفن بتجنب المياه الإقليمية الإيرانية إن أمكن أو تقليل الظهور أثناء المرور عبر مضيق "هرمز"، وأماكن أخرى على طول الساحل.

ونقلت الشبكة عن مصدر بحري (لم تذكر اسمه)، قوله إنه تم نصح السفن التي ترفع العلم البريطاني بأن تبقى في حالة تأهب من الدوريات الإيرانية "التي تكون عدائية تجاهها".

وفي وقت سابق الخميس، نفى "الحرس الثوري" الإيراني، اتهامات بريطانية بمحاولة قوارب تابعة له اعتراض ناقلة نفط في مضيق هرمز.

وتشهد المنطقة توترًا متصاعدًا بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى؛ إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف المبرم في 2015.

واتخذت إيران تلك الخطوة، الشهر الماضي، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.

كما تتهم دول خليجية، في مقدمتها السعودية والإمارات، إيران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية، منتصفي مايو/ أيار، ويونيو/ حزيران الماضيين، وهو ما نفته طهران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.