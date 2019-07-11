نوبة ارتجاف جديدة تجبر ميركل على الجلوس في احتفال رسمي

أجبرت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل أن تجلس على كرسي الخميس خلال مراسم تحية العلم الوطني مع نظيرتها الدنماركية بسبب نوبة ارتجاف جديدة ما يثير أسئلة عن وضعها الصحي.

وجلست ميركل التي ستحتفل الأربعاء القادم بعيد ميلادها الخامس والستين، على كرسي أبيض بجانب رئيسة الحكومة الدنماركية ماتي فريدريكسن التي جلست هي الأخرى على كرسي أثناء مراسم تحية العلمين في ساحة الحكومة الألمانية.

واستمعت السيدتان الى النشيدين الوطنيين تحت أضواء الكاميرات وأعين جمهور تجمع أمام سياج مقر الحكومة.

وبخطوة واثقة استعرضت إثر ذلك ميركل وماتي التشكيلات العسكرية التي أدت لهما التحية.

وكانت ميركل أكدت الأربعاء أنها "بصحة جيدة" بعد تعرضها لثالث أزمة ارتجاف في أقل من شهر لدى استقبالها رئيس الحكومة الفنلندية.

وقالت بعد ساعة من ارتجافها أثناء مراسم تحية العلمين، "أنا بصحة جيدة ولا داعي للقلق بشأني".

وعزت الحادث إلى رد فعل نفسي متعلق بالقلق الناجم عن أول أزمة ارتجاف قبل أقل من شهر.

وعنونت بيلد أكبر الصحف الالمانية الخميس "الأمر لا يتوقف" مع صورة لميركل وسط تساؤل وسائل الإعلام عن الوضع الصحي للمستشارة التي تحكم ألمانيا منذ نحو 14 عاما.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قريبة من الحكومة ان ميركل اجرت فحوصات طبية مكثفة خصوصا فحوصات دم بعد أول أزمة تعرضت لها في 18 حزيران/يونيو 2019 حين كانت رفقة رئيس اوكرانيا فلودومير زيلنسكي.

وأرجعت حينها سبب الارتجاف إلى تعرضها للتجفاف بسبب ارتفاع درجات الحرارة في برلين.

وبحسب الصحيفة فان الفحوص لم تظهر اية مشكلة.

وكانت ميركل تعرضت لنوبة ارتجاف ثانية في 27 حزيران/يونيو اثناء تنصيب وزيرة العدل الجديدة.