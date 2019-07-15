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فرنسا... حادث قطار يودي بحياة امرأة و3 أطفال

وكالة الأنباء الفرنسية
نشر في 15.07.2019 16:19
(صورة أرشيفية) (صورة أرشيفية)

صدم قطار سيارة خاصة عند تقاطع في شرق فرنسا، ما تسبب بمقتل ثلاثة أطفال وامرأة الاثنين، بحسب ما قال أعلن رئيس بلدية البلدة.

وأصيب أربعة أشخاص من ركاب القطار بجروح في الحادث الذي وقع في افوني-فال-دور بمنطقة مارن، فيما سائق القطار في حالة صدمة بحسب ما أعلن رئيس البلدية فيليب موسير لوكالة فرانس برس في مكان الحادث.

وقال موسير إنه بحسب المؤشرات الأولية فإن السيارة التي كانت تقودها امرأة وعلى متنها ثلاثة أطفال عبرت التقاطع عندما كان الحاجز مغلقا.

وأضاف إن القطار الذي يربط مدينة ريمز بإيبيرني، اصطدم بالسيارة. وفتحت نيابة ريمز تحقيقا لكن لم تصدر بيانا بعد.

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