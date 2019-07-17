الصاروخ المكتشف في إيطاليا.. كان ملكاً للجيش القطري عام 1994

تعليقاً على ضبط صاروخ جو-جو يوم الاثنين في إيطاليا بحوزة أشخاص مناصرين لليمين المتطرف وتبين أنه كان ملكاً للجيش القطري سابقا، قالت وزارة الخارجية القطرية إن الصاروخ كان قد جرى بيعه الى دولة ثالثة عام 1994.

وأعربت المتحدثة باسم الخارجية لولوة الخاطر الثلاثاء عن قلق قطر التي تتابع عن كثب التقارير الإعلامية المتعلقة بضبط ترسانة أسلحة لدى ما وصف بـأنها "جماعة يمينية متطرفة" في إيطاليا والعثور على صاروخ ماترا جو-جو فرنسي الصنع كانت القوات القطرية المسلحة تمتلكه في الماضي.

وأضافت الخاطر "تعمل دولة قطر عن كثب مع الأطراف المعنية في جمهورية إيطاليا الصديقة والدولة التي بيعت لها الأسلحة لكشف الحقائق، كما نؤكد على قلقنا من أن صاروخاً بيع قبل 25 سنة انتهى به المطاف في أيادي طرف ثالث لا يمثل دولة أو حكومة".

وألقت الشرطة الايطالية في عملية نوعية القبض على ثلاثة أشخاص من بينهم شخص يبلغ 50 عاما يدعى فابيو ديل بيرغيولو كان قد ترشح في السابق لعضوية مجلس الشيوخ عن حزب "فورزا نوفا" الفاشي، وعثر في منزله على مجموعة كبيرة من الأسلحة من بينها الصاروخ بالإضافة إلى مواد دعائية للنازيين الجدد وتذكارات لهتلر.

وقالت الشرطة "خلال العملية تم ضبط صاروخ جو-جو صالح للاستخدام وبحالة ممتازة استخدمه الجيش القطري"، في إشارة الى صاروخ ماترا.

وكشفت الخاطر انه قد "تم بيع صاروخ ماترا سوبر530 من قبل دولة قطر في عام 1994 في صفقة ضمت 40 صاروخ مارتا سوبر 530 إلى دولة صديقة تفضل عدم ذكر اسمها في هذه المرحلة من التحقيق".

وكان ديل بيرغيولو يأمل ببيع الصاروخ مقابل 470 ألف يورو، وفقًا لتقارير وسائل إعلام إيطالية.

وأشارت الشرطة الى ان الصاروخ كان "بدون شحنة متفجرة ولكنه قابل لإعادة تجهيزه على يد أشخاص متخصصين في هذا المجال".

وجاءت المداهمة نتيجة تحقيق أجرته الشرطة مع متطرفين إيطاليين يعرف عنهم بأنهم انضموا إلى المتمردين المؤيدين لروسيا الذين يقاتلون في أوكرانيا.

وقادت الرسائل التي اعترضتها الشرطة الى التحري حول ديل بيرغيولو الذي أرسل صورا للصاروخ المعروض للبيع عبر تطبيق "واتساب".

وتمت مداهمة منزله بعد وضعه تحت المراقبة حيث عثر على مجموعة من الأسلحة بينها مدفع رشاش من طراز سكوربيون و306 قطعة سلاح و20 حربة.

وشملت الاعتقالات الأخرى سويسريا (42 عاما) وإيطاليا (51 عاما) متهمين بحيازة وتسويق الصاروخ الذي عثرت عليه الشرطة في مستودع بالقرب من مطار ريفاناتزانو تيرمي الصغير في مقاطعة بافيا.

وصاروخ " ماترا سوبر 530 أف" الفرنسي تحديث لصاروخ "آر 530" الذي دخل الخدمة عام 1980 ويبلغ مداه 25 كيلومترا وبإمكانه حمل 30 كيلوغراما من المتفجرات.