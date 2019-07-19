رئيس وزراء كوسوفا يعلن استقالته تمهيداً لاستجوابه من قبل محكمة دولية

قدم رئيس وزراء كوسوفا، القائد السابق للقوات الكوسوفية أثناء نزاع 1998-1999، راموش أراديناج، الجمعة استقالته بعد ان استدعاه القضاء الدولي كمشتبه فيه.

وقال في تصريحات صحافية "تلقيت استدعاء من المحكمة الخاصة بصفة مشتبه فيه وعرض علي ان اتقدم للمحكمة بوصفي رئيس وزراء او كمواطن عادي. واخترت الخيار الثاني".

والمحكمة الخاصة الدولية التي دعم الاتحاد الأوروبي تأسيسها، تشكلت في 2015 للنظر في الجرائم المفترضة التي ارتكبها المتمردون الألبان في كوسوفا خصوصا ضد الصرب وأقلية الروما ومعارضين ألبان خلال نزاع كوسوفا وبعده 1998-1999.

وقال بعد اجتماع للحكومة "الآن من مسؤولية الرئيس اجراء مشاورات لتحديد تاريخ الانتخابات. ارشح نفسي مجددا في هذه الانتخابات لنيل الثقة مجددا. لست متهما، سيتم استجوابي".

وفي حديث سابق هذا العام أعلن اراديناج أن كوسوفا ستلبي كل طلبات المحكمة الخاصة.

وفي منتصف كانون الثاني/يناير بدأت هذه المحكمة عمليات استجواب في لاهاي لمسؤولين سابقين في التمرد الألباني هما رستم مصطفى وسامي لوشتاكو.

وذكر الاعلام في كوسوفا أن أولى الاتهامات ستصدر على الأرجح هذا العام.