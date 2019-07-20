ألمانيا تشهد زيادة 6 بالمئة في عدد طلبات اللجوء عام 2018

في آخر إحصاء لعدد اللاجئين وطالبي اللجوء في ألمانيا، كشف مكتب الإحصاء الاتحادي الجمعة، أن العدد بلغ حتى نهاية 2018، نحو 1.8 مليون شخص.

ووفقاً للمكتب فإن نسبة طالبي اللجوء المسجلين في ألمانيا خلال 2018، زادت بنسبة 6 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه، أي ما يعادل 101 ألف شخص، بحسب التلفزيون الألماني "دويتشه فيله".

وأوضح المكتب أن "عدد اللاجئين وطالبي اللجوء بلغ حتى نهاية 2018، نحو 1.8 مليون شخص، منهم 1.3 مليون حاصلون على حق الإقامة، غالبيتهم سوريون وعراقيون وأفغان".

وبحسب "دويتشه فيله"، فإن "هذا الرقم يغطي جميع المتقدمين للحصول على صفة لاجئ في ألمانيا، بمن فيهم الذين تم رفض طلباتهم وينتظرون الطرد من البلاد، وعددهم أكثر من 190 ألف شخص، ومعظمهم من أفغانستان والعراق".

وبحسب إحصائيات المكتب فإن نحو 62 بالمئة من الحاصلين على حق الحماية في ألمانيا أتوا من ثلاثة دول، وهي سوريا (526 ألف) والعراق (138 ألف) وأفغانستان (131 ألف).

وفي سبتمبر/ أيلول 2014، قررت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فتح حدود البلاد أمام المهاجرين، ووصل إلى ألمانيا في غضون بضعة أشهر مئات الآلاف من الأشخاص الذين تقدموا بطلب الحصول على وضع لاجئ، ما أدى إلى أزمة هجرة لم تشهد القارة العجوز مثلها من قبل.