بريطانيا تعلق رحلاتها الجوية إلى مصر أسبوعاً "كإجراء احترازي"

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، السبت، تعليق رحلاتها إلى العاصمة المصرية القاهرة، لمدة 7 أيام "كإجراء احترازي".

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، منها قناة "سكاي نيوز" أن مسافرين على متن رحلة تابعة للخطوط البريطانية من مطار هيثرو في لندن إلى مطار القاهرة، أُبلغوا بشكل مفاجئ أن رحلتهم أُلغيت.

وأوضحت القناة أنه تم تسليم المسافرين بيانا من الشركة جاء فيه: "نأسف لإبلاغكم بأن رحلتكم من هيثرو في لندن إلى القاهرة تم إلغاؤها"، دون مزيد من التفاصيل.

وأضاف البيان: "نراجع باستمرار إجراءاتنا الأمنية في كل المطارات حول العالم، وقد علقنا رحلاتنا إلى القاهرة لمدة 7 أيام كإجراء احترازي، يسمح لنا بتقييم الوضع أكثر".

ولم يصدر أي تعقيب من السلطات المصرية حول الأمر حتى الساعة 17:40 تغ.