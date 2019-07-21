وزير الداخلية الإيطالي: لا نرغب في استضافة مهاجرين ولن نكون مخيما لبروكسل وباريس وبرلين بعد اليوم

قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي، وزير الداخلية ماتيو سالفيني، إن بلاده لم تعد ترغب في استضافة المهاجرين القادمين إلى أوروبا، ولن تكون بعد اليوم مخيمًا لبروكسل وباريس وبرلين.

جاء ذلك في رسالة بعث بها الوزير الإيطالي، الأحد، إلى نظيره الفرنسي كريستوف كاستانير، حول موقف بلاده إزاء أزمة الهجرة.

وأشار سالفيني، إلى أن إيطاليا تنتظر من الدول الأخرى احترامها في قضية المهاجرين.

وتابع: "لم تعد إيطاليا راغبة في استضافة جميع المهاجرين القادمين إلى أوروبا".

وانتقد الوزير الإيطالي، تجاهل فرنسا وألمانيا، مطالب الدول التي تتعرض لموجات الهجرة مثل بلاده ومالطا.

وأضاف: "لا يمكننا بعد اليوم أن نكون مخيم مهاجرين لبروكسل وباريس وبرلين".