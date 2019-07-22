فرنسا تعثر على حطام غواصة غرقت قبل 51 عاماً لسبب مجهول

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، الاثنين، العثور على حطام غواصتها "مينيرف" التي غرقت في البحر المتوسط عام 1968، في واقعة راح ضحيتها 52 بحارًا.







وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، في تغريدة عبر "تويتر"، لقد "عثرنا للتو على مينيرف.. كانت عملية ناجحة، لحظة ارتياح وإثبات للبراعة التقنية.. قلبي مع الأسر التي انتظرت هذه اللحظة طويلا".







ويرجع الفضل في العثور على حطام الغواصة إلى استخدام تقنية جديدة للموجات الصوتية والطائرات المسيرة، وفق إعلام محلي.







وعقب الحادث، حاولت السلطات الفرنسية العثور على حطام الغواصة دون جدوى.







وفي بداية العام الجاري وبطلب من عائلات الضحايا استأنفت الحكومة عملية البحث عن الغواصة "مينيرف".







وفي 27 كانون الثاني/ يناير 1968، غرقت غواصة الديزل "مينيرف " التي كان على متنها 52 بحارا، بمنطقة "تولون" في البحر المتوسط.







واختفت الغواصة عندما كانت على بعد حوالي 25 ميلا بحريا (46 كم) من قاعدتها، حيث أبلغ الطاقم أنهم سيصلون إلى القاعدة في غضون ساعة، لكن الغواصة فقدت الاتصال.







وما زال سبب غرق الغواصة الفرنسية، قبل نصف قرن، مجهولا إلى الآن.