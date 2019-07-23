الأتراك يتصدرون قائمة الأجانب الحاصلين على جنسيات أوروبية في 2017

أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن الأتراك تصدروا قائمة مواطني الدول الثانية الحاصلين على جنسيات بلدان في الاتحاد الأوروبي عام 2017.

وأضافت معطيات مكتب الإحصاء الأوروبي، أن عدد الأجانب الحاصلين على جنسيات في بلدان الاتحاد الأوروبي عام 2017 بلغ 825 ألفا و447 شخصا.

وأشارت المعطيات أن عدد الأتراك الحاصلين على جنسيات في بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بلغ 29 ألفا و807 أشخاص.

ولفتت المعطيات أن ما نسبته 50.2 % من الأتراك الحاصلين على جنسيات في بلدان الاتحاد الأوروبي عام 2017 كانوا من المقيمين في ألمانيا.

كما أشارت إلى أن نسبة المجنسين الأتراك في فرنسا بلغت 17.9 %، وفي هولندا 10%، وفي بريطانيا 5.3 %.

وجاء المغاربة في المرتبة الثانية من حيث نسبة الأجانب الحاصلين على جنسيات في بلدان أوروبية، تبعهم الألبان والهنود.