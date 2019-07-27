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مجهولون يهاجمون مطعما تركيا بقنبلة غربي السويد

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 27.07.2019 12:27
آخر تحديث في 27.07.2019 12:57
مجهولون يهاجمون مطعما تركيا بقنبلة غربي السويد

ألقى مجهولون قنبلة مصنوعة يدوياً على مطعم تركي في مدينة غوتنبرغ، غربي السويد.

وقال "إسماعيل يوجل" صاحب المطعم، للأناضول، إن شخصين ملثمين ألقيا قنبلة مصنوعة يدوياً على مطعمه بعد منتصف الليل، ولاذا بالفرار.

وأضاف أن أحد العمال في مطعم قريب في المنطقة اتصل به في الليل، وأبلغه بالحادث.

وأردف أنه عندما جاء إلى مطعمه وجد قوات الشرطة تفرض طوقاً على المنطقة، حيث أبلغوه أن شخصين ملثمين يرتديان ملابس سوداء ألقيا قنبلة داخل مطعمه بعد أن حطموا زجاجه وزجاج مسرح قريب منه.

وبيّن أنه لم يقع أي ضحايا جراء إلقاء القنبلة لأن المطعم كان مغلقاً، لافتاً إلى أن كل زجاج النوافذ تهشم وأن أضراراً مادية وقعت داخل المطعم جراء الانفجار.

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