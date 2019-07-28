مصرع 3 أشخاص جراء سوء الأحوال الجوية بإيطاليا

لقي 3 أشخاص مصرعهم، الأحد، جراء سوء الأحوال الجوية التي ضربت مناطق مختلفة في إيطاليا.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية التي شهدتها بعض مناطق البلاد، منذ مساء السبت، تسببت في مقتل 3 أشخاص.

وأضافت أن ذلك يأتي عقب موجة حرارة مرتفعة شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، على غرار بعض الدول الأوروبية.

ووفق الوسائل ذاتها، فقد لقيت سيدة تبلغ من العمر 27 عاما مصرعها، بعد تدهور سيارتها جراء عاصفة ضربت بلدة "فيوميتشينو"، الواقعة في محيط العاصمة روما.

كما عثرت السلطات في مدينة "أريتسو"، وسط البلاد، على جثة رجل عجوز (72)، كان مفقودا إثر العاصفة التي ضربت المنطقة.

من جهة أخرى، لقي عداء نرويجي مصرعه، أثناء مشاركته في سباق جري جبلي، بمدينة "بولسانو" شمالي إيطاليا، بحسب وسائل الاعلام المحلية.

وخلف الهطول الغزير للأمطار الكثير من الأضرار على البنية التحتية والمساكن في العاصمة روما، كما تسبب في غرق بعض محطات المترو بالمياه.