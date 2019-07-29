بريطانيا.. رئيس الوزراء الجديد وصديقته ينتقلان للسكن في دواننغ ستريت

انتقل بوريس جونسون وصديقته كاري سيموندس إلى مقر الحكومة في داوننغ ستريت الاثنين ليصبحا أول شخصين غير متزوجين يعيشان في المقر الرسمي لرئيس الوزراء.

ويتولى جونسون رئاسة الوزراء خلفا لتريزا ماي التي أجبرت على الاستقالة ببسب أزمة بريكست.

وانشغلت الصحافة بالزعيم الجديد وصديقته التي عملت في حملة اعادة انتخابه الناجحة في 2012 لرئاسة بلدية لندن.

وقالت المتحدثة باسم داوننغ ستريت ان "رئيس الوزراء انتقل رسميا اليوم .نعم شريكة حياته ستعيش هناك"، منهية بذلك أسابيع من التكهنات حول ترتيبات سكن الاثنين.

وفي الحقيقة فلن يعيش جونسون (55 عاما) وسيموندس (31 عاما) في رقم 10 داوننغ ستريت، حيث سيسكن وزير المالية ساجد جاويد، وسيعيشان في رقم 11، وهو اكثر اتساعا لانه شقة مكونة من اربع غرف نوم واسعة.

وكان رئيس الوزراء السابق توني بلير هو أول من قام بهذا الترتيب الذي استمر عليه سلفه، حيث كانت ماي وزوجها يعيشان في 11 داوننغ ستريت.

ولم تظهر سيموندس كثيرا في العلن منذ الشجار بينها وبين جونسون ما دفع بالجيران إلى استدعاء الشرطة الشهر الماضي، ما اضطرهما إلى الانتقال من مسكنهما.

وسعت الحكومة جاهدة إلى التأكيد بأن سيموندس، التي تعمل في منظمة خيرية تتخصص في البيئة، لن يكون لها أي موظفين برواتب حكومية.وقالت المتحدثة باسم الحكومة "لن يترتب على دافعي الضرائب تكاليف إضافية".