زلزال بقوة 5.2 يضرب جزيرة كريت جنوب اليونان

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات صباح اليوم جزيرة كريت اليونانية، حسبما أعلن مركز رصد الزلازل في أثينا، دون أن يسجل وقوع ضحايا أو أضرارا جسيمة، وفق التقديرات الأولية.

وقال المرصد إن مركز الزلزال حدد على بعد 23 كيلومترا عن هيراكليون كبرى مدن الجزيرة بالقرب من قرية آيا غاليني السياحية. وكان المركز تحدث أولا عن زلزال قبالة سواحل كريت.

ووقع الزلزال عند الساعة 04,40 ت غ على عمق 66 كيلومترا، وشعر به سكان جزر أخرى في بحر إيجه.

من جهة أخرى، أعلن جهاز الإطفاء في كريت عدم وجود خسائر مادية وبشرية جراء الزلزال.

وتقع اليونان في منطقة فوالق تشهد هزات باستمرار، إنما نادراً ما تتسبب بأضرار.