الجمارك الألمانية تضبط أكبر شحنة كوكايين في تاريخها بقيمة 1.1 مليار دولار

أعلنت سلطات الجمارك الألمانية، الجمعة، أنها صادرت 4.5 أطنان من الكوكايين في حاوية جرى شحنها من أوروغواي ، بقيمة نحو 1.1 مليار دولار.

وقال مكتب الجمارك في هامبورغ، اليوم، إنه جرى ضبط شحنة الكوكايين قبل أسبوعين بعد فحص الحاوية التي كانت في طريقها من مونتيفيديو إلى أنتويرب، بلجيكا.

وأضاف المكتب أن الأوراق كانت تشير إلى أن الحاوية محملة بفول الصويا.

وعثر مسؤولو الجمارك على أكثر من 4200 علبة من الكوكايين في 211 حقيبة.

والشحنة المضبوطة، هي الأكبر من نوعها في ألمانيا حتى الآن، وفق سلطات الجمارك.

وقال مكتب الجمارك إن جرى تدمير الشحنة بالفعل "وسط سرية صارمة والاحتياطات الأمنية واسعة النطاق."