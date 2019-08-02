في إطار عملية أمنية.. ألمانيا تغلق محطة القطارات الرئيسية في "فرانكفورت"

أغلقت الشرطة الألمانية، الجمعة، محطة القطارات الرئيسية في مدينة "فرانكفورت" وسط البلاد، في إطار عملية أمنية.

وأعلنت شرطة فرانكفورت على حسابها عبر "تويتر"، نشر قواتها في محيط محطة القطارات، داعية المواطنين إلى الابتعاد عن المنطقة.

من جهتها، أكدت أكبر شركة سكك الحديد في ألمانيا، "DEUTSCHE BAHN"، إغلاق المحطة بسبب عملية أمنية.

وفي السياق نفسه، قالت متحدثة باسم الشرطة في تصريحات صحفية إن "قوات الأمن انتشرت في المنطقة بعد ورود تقارير عن تعرض أحد المصارف فيها للسطو، والبحث جار عن مشتبهين، هربا من موقع الجريمة".

وتأتي هذه الإجراءات عقب أيام من إعلان الداخلية الألمانية عزمها تشديد الرقابة الحدودية على خلفية مقتل طفل ألماني في محطة قطارات فرانكفورت، بعد دفعه من قبل رجل إريتري مطلوب في سويسرا.