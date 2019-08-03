الأمن الروسي يوقف 600 متظاهر خلال احتجاجات في موسكو

أعلنت الداخلية الروسية، السبت، توقيف 600 متظاهر خلال احتجاج "غير مصرح به" دعت إليه قوى معارضة في موسكو.

وتأتي الاحتجاجات على خلفية رفض موسكو السماح لناشطين معارضين ومرشحين مستقلين بتقديم ترشيحاتهم لانتخابات بلدية العاصمة المرتقبة في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن من ضمن الموقوفين زعيمة المعارضة ليوبوف سوبول، وهي من المرشحين المستبعدين من الانتخابات المحلية.

وأوضحت الوكالة أن المتظاهرين كانوا يخططون لجوب شوارع وسط موسكو، رغم تحذيرات الشرطة بأنها ستتخذ إجراءت فعالة ضد أي احتجاج.

وكانت المعارضة الروسية جددت دعواتها لتنظيم تظاهرة حاشدة، السبت، في إطار الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة موسكو منذ ثلاثة أسابيع.

والأسبوع الماضي، احتجزت السلطات الروسية نحو 1400 محتج لمشاركتهم في احتجاجات مماثلة.

وتتهم المعارضة سلطات العاصمة الروسية برفض السماح لناشطيها ومرشحين مستقلين بتقديم ترشيحاتهم لانتخابات مجلس بلدية موسكو المرتقبة في سبتمبر/أيلول المقبل.