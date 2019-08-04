بلدية هولندية تعتذر لمنتقبة تعرضت لمعاملة غير عادلة

قدمت بلدية "نايميخن" الهولندية، الأحد، اعتذارا إلى امرأة منتقبة تعرضت لمعاملة غير عادلة في حديقة أطفال تابعة للبلدية، بعد أيام قليلة من دخول قانون حظر النقاب حيز التنفيذ في البلاد.

وقالت البلدية، عبر حسابها على "تويتر": "بعد مشاورات مع الشرطة اتضح أن قانون حظر النقاب -الذي دخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس/آب- لا يشمل حدائق الأطفال، ومن ثم نعتذر من المرأة المنتقبة لحدوث سوء فهم".

وحسب وسائل إعلام محلية، طلب موظف حديقة أطفال من امرأة منتقبة الكشف عن وجهها لدخول الحديقة برفقة أسرتها وأطفالها وإلا فهي مضطرة إلى مغادرة المكان.

إلا أن المرأة اعترضت على القرار، ما استدعى تدخل الشرطة، وبعد مشاورات مع البلدية اتضح أن المرأة تعرضت لمعاملة غير عادلة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث باسم البلدية قوله إن البلدية قدمت تذكرة دخول مجانية للمرأة المنتقبة لدخول الحديقة، موضحا أن الحظر يشمل مباني البلدية فقط، ولا يشمل حدائق الأطفال.

والخميس، أعلنت وزارة الداخلية الهولندية، في بيان، حظر ارتداء كل ما يخفي الوجه بالكامل، في وسائل المواصلات العامة، ومنشآت التعليم والمستشفيات، والمقار الحكومية العامة.

وينص القانون على فرض غرامة مالية قدرها 150 يورو على المخالفين.