استطلاع يظهر "الهجرة" على أنها أكبر مشكلات المواطنين الأوروبيين

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة " Eurobarometer" للدراسات، بتكليف من مفوضية الاتحاد الأوروبي، أن 34 في المئة من الأوروبيين يرون أن "الهجرة" هي من أكبر مشاكل الاتحاد.

ووفقا للمسح، يرى 34 في المئة من الأوروبيين أن "الهجرة" هي من أكبر مشاكل الاتحاد، فيما جاءت مشكلة "تغير المناخ" في المرتبة الثانية بنسبة 22 في المئة.

وبيّن المسح أن اهتمام الأوروبيين بمشكلة المناخ زاد العام الحالي بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام السابق، حيث ارتفع من المرتبة الخامسة إلى الثانية.

وشمل الاستطلاع 27 ألفا و464 شخصا من مختلف الدول الأوروبية.