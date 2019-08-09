برعاية أممية.. اجتماع مغلق بين زعيمي قبرص التركية والرومية

عقد رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، مصطفى أقينجي، الجمعة، اجتماعا مغلقا مع رئيس إدارة قبرص الجنوبية نيكوس أناستاسيادس، برعاية أممية.

وقال مراسل الأناضول، إن الاجتماع غير رسمي، وجرى انعقاده في مقر الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لقبرص إليزابيث سبهار، في لفكوشا.

وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، قال أقينجي إن الاجتماع يعتبر الأول من نوعه خلال الأشهر الخمسة الماضية، شاكرًا سبهار على استضافة اللقاء الذي جمعه مع أناستاسيادس.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الممثلة الأممية، أن الاجتماع المغلق جاء بناء على طلب من الزعيم الجنوبي.

وأشار رئيس قبرص التركية أن الجانب الجنوبي لا يزال متمسكا بمواقفه السلبية بشأن عمليات التنقيب عن موارد الطاقة والغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط.

وأوضح أقينجي أنه "لم يتم التوافق على جميع النقاط التي يجري التفاوض عليها بعد، لكننا نعمل للتغلب على المشاكل في قبرص عن طريق الحوار".