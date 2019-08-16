"غرينلاند" رداً على ترامب: الجزيرة وسكانها ليسوا للبيع

ردّت وزارة الخارجية في جزيرة "غرينلاند" على رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شراء الجزيرة بأنها "وسكانها ليسوا للبيع".



ويعيش حوالي 56 ألف شخص في الجزيرة المغطاة بالجليد والتي تقع بين شمال المحيط الأطلسي والمحيط المتجمد الشمالي، وتتبع سياستها الخارجية والأمنية لكوبنهاغن.



وقالت الخارجية في بيان، الجمعة، "إن الجزيرة غنية بالموارد الطبيعية مثل المعادن والمياه النقية والطاقة المتجددة والسياحة، نحن منفتحون للتعاون التجاري لكننا لسنا للبيع".



بدوره، قال رئيس الوزراء الدنماركي السابق، لارس لوكه راسموسن "لا بد أنها كذبة الأول من أبريل، وأنها جاءت في غير موعدها تماما".



وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الجمعة، بأن ترامب مهتم بشراء "غرينلاند"، أكبر جزيرة في العالم.



وأبدى عدد من المستشارين دعمهم للخطوة على اعتبار أنها "مجدية اقتصاديا"، فيما اعتبرها آخرون مجرد فكرة تحظى بإعجاب ترامب.



وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير الواضح كيف تتمكن الولايات المتحدة من شراء غرينلاند، التابعة للدانمارك، والتي تتمتع بحكم ذاتي.