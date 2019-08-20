إسبانيا ترسل سفينة لإنقاذ المهاجرين العالقين قبالة إيطاليا منذ 19 يوم

أعلنت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، إنها سترسل سفينة عسكرية للمياه الإقليمية الإيطالية من أجل نقل المهاجرين العالقين في سفينة منظمة "الأذرع المفتوحة" (أوين آرمز) الإنسانية منذ 19 يوما، بعد رفض روما استقبالهم.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إنّ السفينة العسكرية أوداز "ستغادر مساء اليوم البلاد، وستبحر لمدة ثلاثة أيام إلى لامبيدوسا حيث ستتولى مسؤولية المهاجرين الذين انتشلتهم سفينة أوبن آرمز من المتوسط"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وأضاف البيان أنّ السفينة الإسبانية لن تصل إلى لامبيدوسا الإيطالية "إلا بحلول الجمعة المقبلة".

وتابع: "بعد وصول السفينة العسكرية إلى لامبيدوسا ستبحر مجددا إلى الميناء الرئيسي لجزيرة مايوركا الإسبانية".

وجاء إعلان الحكومة الإسبانية في أعقاب قفز نحو 15 مهاجرا من سفينة "اوبن آرمز"، في محاولة للوصول سباحًة إلى السواحل الإيطالية، حسب المصدر ذاته.

والأحد، قفز مجموعة من المهاجرين الذين كانوا على متن السفينة في المياه الإيطالية، في محاولة باءت بالفشل للوصول إلى شاطئ جزيرة "لامبيدوسا".

وكانت الحكومة الإسبانية قد اقترحت استقبال السفينة العالقة في البحر، في ميناء ألخثيراس، جنوبي البلاد، بعد رفض إيطاليا فتح موانئها لها.

يشار أنّ هناك 83 مهاجرًا مازالوا عالقين على متنن السفينة، حسب الوكالة الأمريكية.