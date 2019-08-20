رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي يعتزم الاستقالة

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الثلاثاء، عزمه الاستقالة من منصبه، متهمًا شريكه في الحكومة بقيادة انقلاب ضد الحكومة الائتلافية.

وأضاف كونتي في كلمة ألقاها أمام البرلمان الإيطالي، أن الحكومة الائتلافية التي يشكلها حزبا حركة النجوم الخمس (المنتمي إليه كونتي) وحزب الرابطة قد جرى حلها اعتبارًا من هذا اليوم.

وأشار كونتي إلى أنه يعتزم التوجه اليوم إلى مقر رئاسة الجمهورية في العاصمة روما، وتقديم استقالته رسميًا للرئيس سيرجيو ماتاريلا.

واتهم كونتي زعيم حزب الرابطة ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في الحكومة الائتلافية، ماتيو سالفيني، بقيادة انقلاب ضد الحكومة الائتلافية.

كما اتهم خلال كلمته سالفيني باختلاق أزمات من خلال معارضة جميع المقترحات المقدمة من قبل الشريك الآخر في الحكومة (حركة النجوم الخمس).

وشدد كونتي إلى أن الحكومة الائتلافية التي ترأسها، تمكنت خلال أكثر من عام، من تحقيق إنجازات مهمة، محمّلًا سالفيني مسؤولية الأزمات التي تعرضت لها البلاد خلال العام الماضي.

وكان وزير الداخلية ماتيو سالفيني، دعا في وقت سابق، إلى حجب الثقة عن كونتي وإجراء انتخابات مبكرة وحل الحكومة الائتلافية التي جرى تشكيلها منتصف العام الماضي، وهو ما اعتبره كونتي انقلابًا على الحكومة الائتلافية.

ويتمتع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا بصلاحية حلّ البرلمان بعد إجراء مشاورات مع رئيسي غرفتي السلطة التشريعية والقادة السياسيين، والدعوة إلى انتخابات مبكرة.