ماكرون مستميلاً بوتين.. روسيا أوروبية جداً

التقى الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الروسي فلاديمير بوتين أمس في المقر الرئاسي الفرنسي الصيفي، وقد سادت اللقاء أجواء ودية رغم أن الخلاف لا يزال قائما بينهما حول سوريا وحقوق الإنسان.

وغادر بوتين فرنسا قرابة الساعة 11 ونصف ليلاً (21,30 ت غ) أي أنّه أمضى في ضيافة نظيره الفرنسي أربع ساعات ونصف، استغرق أكثر من نصفها اجتماع ثنائي، أعقبه عشاء.

وكان الرئيس الروسي وصل إلى قلعة بريغانسون على شاطئ البحر المتوسط مبتسماً وحاملاً باقة من الورد لبريجيت ماكرون.

وبعد تبادل المجاملات أدلى كل من الرئيسين بتصريح وهما جالسان على كرسيين في حديقة القلعة حيث عقد اللقاء. ورغم إعرابهما عن الرغبة بالتقارب وسعي ماكرون للتقريب بين روسيا والاتحاد الاوروبي، بقيت الخلافات ظاهرة بينهما بشأن الحرب في سوريا وحقوق الإنسان بشكل خاص.

فقد أعرب ماكرون عن "القلق البالغ" حيال الوضع في إدلب، آخر محافظة لا تزال خارجة كليا عن سيطرة قوات النظام السوري والتي تتعرض لقصف عنيف سوري وروسي.

وأكد ماكرون مخاطبا نظيره الروسي في مؤتمر صحافي مشترك على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في المنطقة.

وقال "لا بدّ لي من إبداء قلقي البالغ حيال الوضع في إدلب. فسكان إدلب يعيشون تحت القصف، والأطفال يُقتلون. من الملح للغاية التقيد بوقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في سوتشي" في أيلول/سبتمبر الماضي.

إلا أن بوتين قال إن روسيا التي دخلت النزاع في 2015 إلى جانب نظام الأسد، تدعم عمليات جيش النظام في إدلب التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى.

وتابع "نحن ندعم جهود الجيش السوري .. لوضع حد لهذه التهديدات الإرهابية".

وأضاف "لم نقل أبدا إن الإرهابيين في إدلب سيشعرون بالراحة".

ولما سئل بوتين عن قمع التظاهرات المطالبة بالديموقراطية في الأسابيع الماضية في روسيا، ذكر بأعمال العنف التي رافقت حركة "السترات الصفراء" الاحتجاجية في فرنسا في أواخر العام الماضي وحتى الربيع.

وقال بوتين "لا نريد وضعا مماثلا" للذي قام في باريس مؤخرا، مؤكدا أن السلطات الروسية ستتحرك لإبقاء تظاهرات المعارضة في موسكو "في إطار القانون".

وقدم بوتين حصيلة بضحايا تظاهرات السترات الصفراء في فرنسا بلغت حسب قوله "11 قتيلا و2500 جريح"، مع العلم أن السلطات الفرنسية تؤكد أن أمرأة ثمانينية فقط قتلت نتيجة قنبلة مسيلة للدموع بينما كانت تقف على شرفة منزلها، في حين قتل عشرة أشخاص في حوادث جرت على حواجز أقامها المتظاهرون على الطرقات.

ورفض ماكرون بشدة أي مقارنة بين طريقة تعاطي قوات الأمن مع المتظاهرين في فرنسا وروسيا. وقال "المقارنة غير صحيحة. لقد شارك أصحاب السترات الصفراء في الانتخابات الأوروبية ونحن في بلد يستطيع الجميع التعبير بحرية والتظاهر بحرية" في إشارة الى مطالبة المتظاهرين الروس بأن تكون الانتخابات المقبلة شفافة وحرة وعدم رفض ترشيحات المعارضين.

ورغم هذه الخلافات الواضحة بقيت اللهجة ودية الى حد ما وبدت رغبة ماكرون واضحة بالعمل على تقارب استراتيجي بين روسيا وأوروبا وبالتالي تجنيب تقارب بين روسيا والصين.

تفاؤل حذر:

وتابع ماكرون "إن روسيا أوروبية وبعمق ... ونحن نؤمن بأوروبا التي تمتد من لشبونة الى فلاديفوستوك"، معربا عن رغبته بالعمل على "إعادة ربط روسيا بأوروبا بعد خلافات العقود الماضية".

ودعا إلى استعادة "الثقة" في نظام دولي "في طور إعادة التشكل"، معتبرا أنه بالرغم من "سوء التفاهم حول مواضيع عدة خلال العقود الأخيرة" فإن روسيا "أوروبية" و"علينا أن نعيد ابتكار بناء من الأمن والثقة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا".

واختلف الرئيسان أيضا حول الوضع في أوكرانيا، إذ دعا ماكرون إلى عقد قمة رباعية تجمع فرنسا وروسيا وألمانيا وأوكرانيا "خلال الأسابيع المقبلة" حول هذا النزاع الذي يسمم العلاقات الروسية الأوروبية، فيما اكتفى بوتين بالإعراب عن "تفاؤل حذر" حول هذا الملف وإبداء استعداده لمناقشته.

وفي حين قال ماكرون "إن خيارات الرئيس الاوكراني فولودومير زيلينسكي تعتبر تغيرا فعليا للوضع"، قال بوتين إنه سيتحادث مع ماكرون "بما ناقشه مع الرئيس الأوكراني الجديد" مضيفا "هناك أمور تستحق النقاش وتتيح مجال التفاؤل ولو بحذر".

وفي بادرة رمزية، أعلن ماكرون أنه سيزور موسكو في أيار/مايو 2020 لحضور الاحتفالات بالذكرى الـ75 للانتصار على ألمانيا النازية.

ورد بوتين مبديا "امتنانه" للرئيس الفرنسي لقبوله الدعوة إلى هذه الاحتفالات التي يعلق عليها الروس أهمية كبرى وقاطعها الغربيون منذ أن احتلت روسيا القرم من أوكرانيا وضمتها.